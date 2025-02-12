Бенфика в плей-офф ЛЧ сыграет с Монако. На месте ли Трубин?
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 12 февраля, в рамках плей-офф раунда
"Бенфика" Анатолия Трубина на выезде сыграет с "Монако".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский кипер "орлов" традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что UA-Футбол проведет
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#ASMSLB • #UCL pic.twitter.com/5kkLiCJiij— SL Benfica (@SLBenfica) February 12, 2025
???? Le ???????? ???????? ????????́???????????????? ???? @SLBenfica— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) February 12, 2025
???? @ChampionsLeague
‣ #ASMSLB pic.twitter.com/xlBdjYsbkp
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