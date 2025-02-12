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Бенфика в плей-офф ЛЧ сыграет с Монако. На месте ли Трубин?

Наши за границей
Обновлено

Стартовые составы команд

Бенфика в плей-офф ЛЧ сыграет с Монако. На месте ли Трубин?

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 февраля, в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов состоится 4 матча, один из которых будет наиболее интересен украинским болельщикам.

"Бенфика" Анатолия Трубина на выезде сыграет с "Монако".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский кипер "орлов" традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Монако" - "Бенфика".

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