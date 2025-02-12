Бенфика в плей-офф ЛЧ сыграет с Монако. На месте ли Трубин?

Сегодня, 12 февраля, в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов состоится 4 матча, один из которых будет наиболее интересен украинским болельщикам.

"Бенфика" Анатолия Трубина на выезде сыграет с "Монако".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинский кипер "орлов" традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.