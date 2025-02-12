Плимут в Чемпионшипе сыграет с Миллулом. Выйдет ли Макси Таловеров?

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 32-го тура Чемпионшипа, в котором "Плимут" примет "Миллуол".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды и займет место в центре обороны.

Напомним, что "Плимут" борется за выживание и пока идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. У "Миллуола" 14-я позиция.