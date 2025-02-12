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Плимут в Чемпионшипе сыграет с Миллулом. Выйдет ли Макси Таловеров?

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Сегодня Плимут проведет календарный матч Чемпионшипа

Плимут в Чемпионшипе сыграет с Миллулом. Выйдет ли Макси Таловеров?

Фото: Plymouth Argyle

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 32-го тура Чемпионшипа, в котором "Плимут" примет "Миллуол".

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Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды и займет место в центре обороны.

Напомним, что "Плимут" борется за выживание и пока идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. У "Миллуола" 14-я позиция.

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Миллуолл Плимут Аргайл Максим Таловеров
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