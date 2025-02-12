Плимут в Чемпионшипе сыграет с Миллулом. Выйдет ли Макси Таловеров?
Сегодня Плимут проведет календарный матч Чемпионшипа
Фото: Plymouth Argyle
Сегодня, 12 февраля, состоится матч 32-го тура Чемпионшипа, в котором "Плимут" примет "Миллуол".
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды и займет место в центре обороны.
Напомним, что "Плимут" борется за выживание и пока идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. У "Миллуола" 14-я позиция.
Your Wednesday Greens ???? pic.twitter.com/1LK480JkPF— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 12, 2025
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