Супер-Трубин. Украинец во второй раз обломал россиянина из Монако. ВИДЕО
Не пожал руку Головину
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"Монако" в рамках 1/16 финала принимает "Бенфику" Анатолия Трубина, который традиционно вышел в стартовом составе своей команды.
Во время традиционной предматчевой церемонии рукопожатия Трубин проигнорировал россиянина Головина, который также вышел в старте "Монако".
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Интересно, что Головин до последнего стоял с протянутой рукой, неизвестно, на что надеясь.
Напомним, что в групповой стадии ЛЧ команды уже встречались и ситуация была идентичная – Трубин не подал руку Головину, из-за чего тот был с искренним удивлением на лице.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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