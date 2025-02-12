Супер-Трубин. Украинец во второй раз обломал россиянина из Монако. ВИДЕО

"Монако" в рамках 1/16 финала принимает "Бенфику" Анатолия Трубина, который традиционно вышел в стартовом составе своей команды.

Во время традиционной предматчевой церемонии рукопожатия Трубин проигнорировал россиянина Головина, который также вышел в старте "Монако".

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Интересно, что Головин до последнего стоял с протянутой рукой, неизвестно, на что надеясь.

Напомним, что в групповой стадии ЛЧ команды уже встречались и ситуация была идентичная – Трубин не подал руку Головину, из-за чего тот был с искренним удивлением на лице.