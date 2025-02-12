  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Супер-Трубин. Украинец во второй раз обломал россиянина из Монако. ВИДЕО
В тренде

Супер-Трубин. Украинец во второй раз обломал россиянина из Монако. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Не пожал руку Головину

Супер-Трубин. Украинец во второй раз обломал россиянина из Монако. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монако" в рамках 1/16 финала принимает "Бенфику" Анатолия Трубина, который традиционно вышел в стартовом составе своей команды.

Во время традиционной предматчевой церемонии рукопожатия Трубин проигнорировал россиянина Головина, который также вышел в старте "Монако".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Интересно, что Головин до последнего стоял с протянутой рукой, неизвестно, на что надеясь.

Напомним, что в групповой стадии ЛЧ команды уже встречались и ситуация была идентичная – Трубин не подал руку Головину, из-за чего тот был с искренним удивлением на лице.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Монако" - "Бенфика".

По теме
yellow-arrow
Пока что в ударе. Отличный сейв Трубина в матче с Монако. ВИДЕО
yellow-arrow
Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Плимут в Чемпионшипе сыграет с Миллулом. Выйдет ли Макси Таловеров?
Бенфика (Лиссабон) Монако Александр Головин Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости