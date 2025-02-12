Пока что в ударе. Отличный сейв Трубина в матче с Монако. ВИДЕО

"Монако" в рамках 1/16 финала принимает "Бенфику" Анатолия Трубина, который традиционно вышел в стартовом составе своей команды.

И пока что Анатолий показывает себя с лучшей стороны. Сначала украинец не пожал руку россиянину Головину , а затем еще и сделал отличный сейв, спасая свою команду.

К перерыву счет не открыт, 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Монако" - "Бенфика".