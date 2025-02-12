Пока что в ударе. Отличный сейв Трубина в матче с Монако. ВИДЕО
Пока что украинец зажигает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" в рамках 1/16 финала принимает "Бенфику" Анатолия Трубина, который традиционно вышел в стартовом составе своей команды.
И пока что Анатолий показывает себя с лучшей стороны. Сначала украинец
К перерыву счет не открыт, 0:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Монако" - "Бенфика".
Сейв Трубіна— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 12, 2025
Відео: ESPN pic.twitter.com/nYeTr5qQr2
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