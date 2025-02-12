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"Не понимаю, зачем они это пишут", - Довбик отреагировал на информацию итальянских СМИ

Наши за границей
Обновлено

У Артема все хорошо

"Не понимаю, зачем они это пишут", - Довбик отреагировал на информацию итальянских СМИ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отреагировал на информацию итальянских СМИ о том, что его якобы до сих пор беспокоят проблемы с коленом.

– Можете лично прокомментировать эту информацию? Действительно ли есть определенные ограничения и как вообще чувствуете себя?

– У меня все хорошо, не понимаю, зачем они это пишут. Похоже, что кто-то специально это делает.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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