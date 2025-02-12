"Не понимаю, зачем они это пишут", - Довбик отреагировал на информацию итальянских СМИ

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик отреагировал на информацию итальянских СМИ о том, что его якобы до сих пор беспокоят проблемы с коленом.

– Можете лично прокомментировать эту информацию? Действительно ли есть определенные ограничения и как вообще чувствуете себя?

– У меня все хорошо, не понимаю, зачем они это пишут. Похоже, что кто-то специально это делает.