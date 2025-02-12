"Не понимаю, зачем они это пишут", - Довбик отреагировал на информацию итальянских СМИ
У Артема все хорошо
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский форвард "
– Можете лично прокомментировать эту информацию? Действительно ли есть определенные ограничения и как вообще чувствуете себя?
– У меня все хорошо, не понимаю, зачем они это пишут. Похоже, что кто-то специально это делает.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трамп после разговора с Путиным позвонил и Зеленскому
- УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Болельщики Бенфики освистали Трубина. Пришлось вступиться даже тренеру. ВИДЕО
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000