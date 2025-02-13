В Лехии ухудшилась финансовая ситуация. Проблемы могут повлиять на участие в матчах
У гданьской команды трудности не только в плане результата и игры
instagram.com/lechia_gdansk
У "Лехии" снова проблемы с выплатами. Существует вероятность, что футболисты не сыграют в ближайшем матче – 17 февраля против "Заглембе".
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"Бело-зеленые" занимают 17-ю строчку (18 очков). В трех последних встречах чемпион Первой лиги набрал 7 баллов. В воскресенье аутсайдер сенсационно победил на своем поле лидера таблицы "Лех" (1:0).
Напомним, что в составе гданьской команды выступает 6 украинцев. Больше всего среди них отыграл Богдан Вьюнник (18 поединков Экстраклясы).
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Источник:BuckarooBanzai
Опубликовал: Александр Симченко
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