В Лехии ухудшилась финансовая ситуация. Проблемы могут повлиять на участие в матчах

У "Лехии" снова проблемы с выплатами. Существует вероятность, что футболисты не сыграют в ближайшем матче – 17 февраля против "Заглембе".

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"Бело-зеленые" занимают 17-ю строчку (18 очков). В трех последних встречах чемпион Первой лиги набрал 7 баллов. В воскресенье аутсайдер сенсационно победил на своем поле лидера таблицы "Лех" (1:0).

Напомним, что в составе гданьской команды выступает 6 украинцев. Больше всего среди них отыграл Богдан Вьюнник (18 поединков Экстраклясы).