В Tuttomercatoweb не надеются, что Коваленко станет панацеей от всех бед в Эмполи

Итальянский портал Tuttomercatoweb прокомментировал возвращение украинского полузащитника Виктора Коваленко в "Эмполи".

“После нескольких месяцев отсутствия, Коваленко вернулся в “Эмполи“. В 2024 году он был одним из главных героев почти чудесного спасения команды, забив два гола в чемпионате "Наполи" и "Сассуоло". Однако с марта он в большинстве своем находился на скамейке запасных, появившись лишь один раз в старте команды против "Кальяри".

“Его соглашение было разорвано в начале сентября и, вероятно, футболист искал новый вызов. Но травмы Хааса, Фаццини и Анджорина заставили "Эмполи" задуматься о том, чтобы вернуть кого-то, кто знает команду и ему не нужно время на акклиматизацию. Трудно надеяться, что Коваленко станет панацеей от всех бед, но, безусловно, он является хорошей альтернативой для полузащиты команды”, – говорится в материале.