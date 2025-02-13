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В Tuttomercatoweb не надеются, что Коваленко станет панацеей от всех бед в Эмполи

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Но его переход может пойти на пользу обеим сторонам

В Tuttomercatoweb не надеются, что Коваленко станет панацеей от всех бед в Эмполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский портал Tuttomercatoweb прокомментировал возвращение украинского полузащитника Виктора Коваленко в "Эмполи".

“После нескольких месяцев отсутствия, Коваленко вернулся в “Эмполи“. В 2024 году он был одним из главных героев почти чудесного спасения команды, забив два гола в чемпионате "Наполи" и "Сассуоло". Однако с марта он в большинстве своем находился на скамейке запасных, появившись лишь один раз в старте команды против "Кальяри".

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“Его соглашение было разорвано в начале сентября и, вероятно, футболист искал новый вызов. Но травмы Хааса, Фаццини и Анджорина заставили "Эмполи" задуматься о том, чтобы вернуть кого-то, кто знает команду и ему не нужно время на акклиматизацию. Трудно надеяться, что Коваленко станет панацеей от всех бед, но, безусловно, он является хорошей альтернативой для полузащиты команды”, – говорится в материале.

Виктор провел 17 встреч в прошлом сезоне Серии А.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Симченко
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