Защитник Динамо - о Забарном: Не могу сказать, что равняюсь на Илью, но беру с него пример
Он подчеркнул, что Илья заслуживает играть на высоком уровне
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Центрбек "Динамо" Тарас Михавко высказал свое мнение об украинском защитнике английского "Борнмута" Илье Забарном.
- Можно сказать, что пример Ильи Забарного - лучшего футболиста и легионера Украины 2024 года по результатам референдума "УФ" - это история успеха, которую хочется повторить?
- Да, конечно, это для многих пример. Если мы говорим о нынешнем поколении, то, например я не могу сказать, что сильно равняюсь на Илью. Но я горжусь им и беру с него пример как с профессионала. Илья - действительно хороший футболист и заслуживает играть на таком уровне, - сказал Михавко.
Напомним, Забарный — воспитанник "Динамо", из которого в январе 2023 года он перешел в "Борнмут". В текущем сезоне Илья провел 26 матчей за "вишен" во всех турнирах, без результативных действий.
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