"Полная безопасность". Трубин получил лестные отзывы за матч с Монако
Скала
Getty Images/Global Images Ukraine
Анатолий Трубин сумел не пропустить в матче плей-офф Лиги чемпионов против "Монако", и за свою уверенную игру украинский кипер "Бенфики" получил 7 баллов от популярного португальского издания A Bola.
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"Такова игра вратаря в большой команде - мало действий, но полная безопасность. "Я на месте", - будто сказал Трубин на девятый минуте, когда отразил удар Аклиуша. Он действовал хладнокровно, но был заряженным со старта матча.
Мяч будто приклеивался к его перчаткам. Также он без проблем взял удар Головина на 42 минуте. Во втором тайме у Трубина не было работы, и он просто смотрел за матчем", - пишет A Bola.
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