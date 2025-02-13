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"Полная безопасность". Трубин получил лестные отзывы за матч с Монако

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"Полная безопасность". Трубин получил лестные отзывы за матч с Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин сумел не пропустить в матче плей-офф Лиги чемпионов против "Монако", и за свою уверенную игру украинский кипер "Бенфики" получил 7 баллов от популярного португальского издания A Bola.

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"Такова игра вратаря в большой команде - мало действий, но полная безопасность. "Я на месте", - будто сказал Трубин на девятый минуте, когда отразил удар Аклиуша. Он действовал хладнокровно, но был заряженным со старта матча.

Мяч будто приклеивался к его перчаткам. Также он без проблем взял удар Головина на 42 минуте. Во втором тайме у Трубина не было работы, и он просто смотрел за матчем", - пишет A Bola.

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Монако Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
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