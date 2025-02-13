"Все решится дома". Трубин отреагировал на победу над Монако в ЛЧ
"Бенфика" одержала минимальную победу в первом матче плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался о победе над "Монако" (1:0) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
"Сделали важный шаг в Лиге чемпионов. Но все решится дома. Продолжаем работать. Впереди чемпионат Португалии", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Ближайший свой матч "Бенфика" проведет в чемпионате Португалии. "Орлы встретятся" 15 февраля с "Санта-Кларой" (20:00).
Ответный матч с "Монако" состоится 18 февраля. Начало - в 22:00.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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