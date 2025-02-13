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"Все решится дома". Трубин отреагировал на победу над Монако в ЛЧ

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"Бенфика" одержала минимальную победу в первом матче плей-офф

"Все решится дома". Трубин отреагировал на победу над Монако в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался о победе над "Монако" (1:0) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

"Сделали важный шаг в Лиге чемпионов. Но все решится дома. Продолжаем работать. Впереди чемпионат Португалии", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Ближайший свой матч "Бенфика" проведет в чемпионате Португалии. "Орлы встретятся" 15 февраля с "Санта-Кларой" (20:00).

Ответный матч с "Монако" состоится 18 февраля. Начало - в 22:00.

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Бенфика (Лиссабон) Монако Анатолий Трубин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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