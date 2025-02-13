Воспитанник Атлетико: Надеялся на вызов в сборную Украины, поэтому не брал испанский паспорт
Шансов уже маловато
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Украинский защитник Богдан Милованов вспомнил о своих больших амбициях относительно попадания в национальную сборную Украины после
"У меня всегда была мечта играть за Украину. Когда я выступал за "Спортинг" (из Хихона - прим.), меня пригласили в "молодежку". Провел 7 матчей и забил один гол. Отличился в воротах Мальты. Тогда Руслан Ротань начинал свой первый отбор на Евро.
Моим конкурентом на позиции правого защитника был Ефим Конопля. Команда была хорошая. Не хватило немного опыта. Сейчас слежу за работой Ротаня в "Александрии". Однажды был даже в национальной команде, когда Андрей Шевченко был тренером. Провел с ними неделю", - поделился Милованов.
26-летний Милованов - воспитанник академии мадридского "Атлетико". Последние полгода Богдан находился в статусе свободного агента.
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