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Воспитанник Атлетико: Надеялся на вызов в сборную Украины, поэтому не брал испанский паспорт

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Шансов уже маловато

Воспитанник Атлетико: Надеялся на вызов в сборную Украины, поэтому не брал испанский паспорт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Богдан Милованов вспомнил о своих больших амбициях относительно попадания в национальную сборную Украины после подписания контракта со шведским "Сириусом".

"У меня всегда была мечта играть за Украину. Когда я выступал за "Спортинг" (из Хихона - прим.), меня пригласили в "молодежку". Провел 7 матчей и забил один гол. Отличился в воротах Мальты. Тогда Руслан Ротань начинал свой первый отбор на Евро.

Моим конкурентом на позиции правого защитника был Ефим Конопля. Команда была хорошая. Не хватило немного опыта. Сейчас слежу за работой Ротаня в "Александрии". Однажды был даже в национальной команде, когда Андрей Шевченко был тренером. Провел с ними неделю", - поделился Милованов.

26-летний Милованов - воспитанник академии мадридского "Атлетико". Последние полгода Богдан находился в статусе свободного агента.

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Украина U-21 Украина Богдан Милованов
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 15:42
Коли кожне чмо, яке втікло за кордон, буде маніпулявати громадянством країни, щоб надавити на штаб збірної для попадання в неї, то краще зразу офіційно посилати таких уродів на....й !!!!
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 15:42
Коли кожне чмо, яке втікло за кордон, буде маніпулявати громадянством країни, щоб надавити на штаб збірної для попадання в неї, то краще зразу офіційно посилати таких уродів на....й !!!!
Ответить
0
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