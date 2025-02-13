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Украинец в Швеции: Сириус - хороший вариант, Швеция - это шаг вперед

Наши за границей
Обновлено

Богдан Милованов трудоустроился в Швеции

Украинец в Швеции: Сириус - хороший вариант, Швеция - это шаг вперед

Фото: ФК Сіріус

Новина українською

Украинский защитник Богдан Милованов после подписания контракта со шведским "Сириусом" рассказал, почему выбрал именно Швецию.

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– Богдан, оцените свой переход в "Сириус"?

– Шведы хотели посмотреть на мое состояние. Чтобы я приехал на 2-3 дня на просмотр. Я тренеру сразу понравился. Потренировался и начались переговоры. За две недели все решилось. С первого момента мне здесь все нравилось. Отношения с руководством и тренером, партнерам очень хорошие.

– Чемпионат Швеции начинается весной. Какие задачи стоят перед "Сирусом"?

– У нас хороший тренер, много молодых талантливых игроков. Бояться нечего. Все мотивированы и настроены на хороший сезон. Наставник команды пропагандирует интересный футбол. Где-то идеи тренера близки к тому, в какой футбол я играл в Испании. Команда еще усилится опытными игроками. Хотим порадовать наших болельщиков и хорошо выступить в чемпионате.

– Чемпионат Швеции – это шаг вперед?

– Да. Я некоторое время был без команды. Была проблема с агентом. Они мне говорили одно, обещали, но ничего не получалось. Смог с ними завершить контракт 15 августа. Были варианты под конец трансферного окна, но не такие, которые мне нравились. Поэтому решил ждать до января лучшее предложение. Получилось. "Сириус" – хороший вариант для меня. Подписал на 3 года контракт. Надеюсь, что помогу команде.

– Что вы знали о шведском футболе?

– Не много. Знал ведущие команды, которые играют в еврокубки. Я здесь никогда не был. Мне уже все рассказали. Фанаты живут футболом.

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Богдан Милованов
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 20:08
Знову через слово помилки. Черниш бухає ???
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 20:08
Знову через слово помилки. Черниш бухає ???
Ответить
0
0

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