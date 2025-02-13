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Пропустил решающий мяч в ближний. Как сыграл Бущан в матче против Аль-Кадисии. Видео и оценка украинца

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Sofascore оценил игру Георгия в 6.3

Пропустил решающий мяч в ближний. Как сыграл Бущан в матче против Аль-Кадисии. Видео и оценка украинца

instagram.com/alshababsaudifc

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 февраля, "Аль-Шабаб" Георгия Бущана сыграл против "Аль-Кадисии" (2:3).

Украинец вышел в стартовом составе хозяев и отыграл до финального свистка. Sofascore оценил игру Георгия в 6.3.

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Бущан сделал 2 сейва, пропустил три гола, отдал 71% точных передач и сделал 37 касаний к мячу.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 20-й тур.
"Аль-Шабаб" - "Аль-Кадисия" - 2:3
Голы: Гуанка, 16', Камара, 68' - Киньйонес, 49', 90+6', Харази, 83'.

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