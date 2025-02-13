Топовый матч в Лиге Европы. Сыграет ли Довбик против Порту?

Сегодня, 13 февраля, состоятся несколько матчей 1/16 финала Лиги Европы , один из которых будет наиболее интересен украинским болельщикам. В топовом поединке "Порту" примет "Рому" Артема Довбика.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард ожидаемо выйдет в старте своей команды.

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