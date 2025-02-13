Топовый матч в Лиге Европы. Сыграет ли Довбик против Порту?
Стартовые составы команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 февраля, состоятся несколько матчей 1/16 финала
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард ожидаемо выйдет в старте своей команды.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? La nostra formazione per #PortoRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 13, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma #UEL pic.twitter.com/63IS9DYTPL
⚽???? ℕ???????????????? ???????? ????ℕ????ℂ???????????? ⚽#FCPASR #UEL pic.twitter.com/Fw9WjTyALm— FC Porto (@FCPorto) February 13, 2025
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