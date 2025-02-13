  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Топовый матч в Лиге Европы. Сыграет ли Довбик против Порту?
В тренде

Топовый матч в Лиге Европы. Сыграет ли Довбик против Порту?

Наши за границей
Обновлено

Стартовые составы команд

Топовый матч в Лиге Европы. Сыграет ли Довбик против Порту?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 февраля, состоятся несколько матчей 1/16 финала Лиги Европы, один из которых будет наиболее интересен украинским болельщикам. В топовом поединке "Порту" примет "Рому" Артема Довбика.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард ожидаемо выйдет в старте своей команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "Порту" - "Рома".

По теме
yellow-arrow
Шеф-скаут Фламенго Федченков: В будущем классических скаутов будет становиться все меньше
yellow-arrow
Довбик в еврокубках. Порту - Рома. Текстовая трансляция матча плей-офф Лиги Европы
yellow-arrow
Украинский тренер прокомментировал крупное поражение своей команды в Кубке Азии
Порту Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости