Шеф-скаут Фламенго Федченков: В будущем классических скаутов будет становиться все меньше

Украинский руководитель скаутского отдела бразильского клуба "Фламенго" Андрей Федченков дал советы начинающим, желающим попробовать себя в скаутинге.

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- Сегодня многие хотят стать скаутами. Насколько эта профессия перспективна? Какие пути ведут к ней?

- Думаю, что эта профессия все еще остается перспективной, но очень сильно эволюционирует и в будущем классических скаутов будет все меньше, будут цениться более комплексные специалисты, которые не просто смотрят и ищут игроков, а могут сделать весь процесс трансфера или менеджмента клуба.

– Что сейчас ценится больше: аналитика данных или классическая живая селекция?

– Нельзя ответить однозначно на этот вопрос. Нет такого, что то конкретное ценится больше, всегда нужно искать баланс. В некоторых клубах работают больше с аналитикой, в других – меньше. Так же с классической живой селекцией. И то и другое хорошо дополняет процесс принятия решений в клубах.

– Какой совет вы бы дали тем, кто хочет построить международную карьеру?

– Не нужно зацикливаться только на этом. Футбол и так является международной индустрией. Вы можете работать в украинском клубе и все равно иметь международную карьеру. В этом нет проблем. Нужно делать свою работу максимально хорошо в том месте, где вы сейчас есть. Делайте все в пределах вашей зоны ответственности, влияния и тогда вы увидите результат.