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Украинский тренер прокомментировал крупное поражение своей команды в Кубке Азии

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Украинский тренер прокомментировал крупное поражение своей команды в Кубке Азии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Как уже сообщал UA-Футбол в конце прошлого года, украинский тренер Сергей Пучков возглавил молодежную сборную Кыргызстана. Первым серьезным испытанием для нашего специалиста стало участие в Кубке Азии (U-20), стартовавшем накануне в Китае. Подопечные Пучкова начали турнир встречей с ровесниками из Австралии, которая оказалась для них неудачной. В ней киргизы уступили с крупным счетом 1:5.

– В этой игре наши молодые игроки должны были атаковать и применять высокий прессинг, а это не получалось, – говорит Сергей Пучков. – И хотя создали немало хороших моментов для взятия ворот, реализовать их не удалось. Ничего не поделаешь, у нас еще много работы по моделированию игры команды. Хотелось бы сделать так, как было у нас в Мурас Юнайтед, что в результате дважды принесло успех.Ничего не поделаешь, нам ещё предстоит много работы по моделированию игры команды. Хотелось бы сделать так, как было у нас в "Мурас Юнайтед", что в итоге дважды принесло успех. Мои подопечные - молодые ребята, которым ещё предстоит много работать над совершенствование футбольной выучки. Для этого нужно время. Но как бы там ни было, а сам факт того, что молодежная сборная Кыргызстана пробилась на столь престижный турнир, как Кубок Азии (U-20), является серьезным достижением. Это свидетельствует о том, что кыргызстанский футбол развивается в азиатском регионе. Учитывая, что из группы в следующий круг соревнований выходят две команды, у нас нет оснований для преждевременных волнений по поводу шансов. Понятно, что будет тяжело, ведь в следующем туре нашим соперником будут хозяева Кубка Азии, китайцы. С ними мы сыграем 15 февраля. После этого нашим соперником будет молодежная сборная Катара.

До назначения на пост главного тренера кыргызстанской "молодежки" Сергей Пучков стоял у руля команды "Мурас Юнайтед". С ней он завоевал Кубок Кыргызстана и бронзовые медали национального чемпионата этой страны.

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