Тренер Борнмута: Забарный был довольно застенчивым, а сейчас уже руководит и кричит на игроков

Главный тренер " Борнмута " Андони Ираола высказал свое мнение о украинском защитнике команды Илье Забарном.

"Думаю, что про Забу мне будет несложно рассказывать. Я не уверен, были ли такие моменты, чтобы мы решили заменить его хотя бы на одну минуту за то время, что я здесь работаю.

Поэтому это, по сути, говорит все о том, как мы ему доверяем, о том, насколько он является надежным и крепким. И его очень легко тренировать. Он прислушивается к советам тренера, приходит каждый день на тренировку в отличном настроении, и я очень доволен его развитием.

Когда я пришел, он уже был отличным игроком, но довольно застенчивым. Он мало говорил, а теперь вы видите, как он руководит всем сзади, кричит тем, кто играет впереди, требует определенные вещи от других.

И это показывает, как он развивается и как становится все более важным игроком для нас. Я люблю его как человека и как игрока", – сказал Ираола Bournemouth Echo.