Ассист или нет? Довбик поучаствовал в голе Ромы в ворота Порту. ВИДЕО
Рома открыла счет в концовке первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках плей-офф раунда Лиги Европы "Рома" на выезде играет с "Порту".
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик начал матч в стартовом составе и поучаствовал в голе своей команды, который был забит на 45+4 минуте первого тайма.
Можно ли это считать ассистом? Решайте сами. Но свою долю в гол Артем точно внес.
Счет к перерыву 0:1.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка "Порту" - "Рома".
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