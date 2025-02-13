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Ассист или нет? Довбик поучаствовал в голе Ромы в ворота Порту. ВИДЕО

Наши за границей
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Рома открыла счет в концовке первого тайма

Ассист или нет? Довбик поучаствовал в голе Ромы в ворота Порту. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках плей-офф раунда Лиги Европы "Рома" на выезде играет с "Порту".

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик начал матч в стартовом составе и поучаствовал в голе своей команды, который был забит на 45+4 минуте первого тайма.

Можно ли это считать ассистом? Решайте сами. Но свою долю в гол Артем точно внес.

Счет к перерыву 0:1.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка "Порту" - "Рома".

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Порту Артем Довбик Рома (Италия)
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