Экс-вингер Оболони подписал соглашение с балтийской командой

Украинский футболист Артём Ковбаса нашел новый клуб. 28-летний воспитанник киевского "Арсенала" будет выступать за литовский "Таурас". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Стоит отметить, что до этого спортсмен с лета 2023 играл за "Судуву", но недавно получил статус свободного агента.

В юношеском возрасте вингер выступал в системе "Динамо" и успел сыграть 10 встреч в составе дубля команды.

Затем были "Оболонь", "Черноморец" и "Олимпик". В минувшем сезоне первенства Литвы Артем появлялся на поле в 8 матчах, а в пяти случаях проводил в игре менее половины тайма.