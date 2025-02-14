Сенькив – о переходе украинцев в Трабзонспор: Они все плюс-минус как беглецы, которые переплывали через Тису

Журналист Андрей Сенькив высказался о переходе украинских футболистов в чемпионат Турции и своем отношении к таким игрокам.

"У меня уменьшается желание болеть за сборную Украину. Они все плюс-минус как беглецы, которые переплывали через Тису. Но те, кто плывет через Тису, своей славы уже не получат. А те, если станут чемпионами Турции, мы будем их обсуждать, хвалить. Я не уверен, что они хотя бы 5% своей зарплаты будут пересылать ВСУ".

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“Абстрагировались, уехали, расслабились, жизнь продолжается. Это то, с чем я не могу мириться в себе. И до армии, а сейчас тем более. Меня накрывает. Смотрю матчи сборной Украины и у меня пустые чувства", – сказал Сенькив.

15 февраля "Трабзонспор" будет играть против "Бешикташа" на выезде, а в воскресенье "Эюпспор" будет принимать "Кайсериспор".