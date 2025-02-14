Пластун объяснил, почему перешел в клуб-середняк второго дивизиона Бельгии

Бывший защитник сборной Украины и ряда европейских клубов Игорь Пластун рассказал, почему он выбрал "Эйпен", который выступает во втором по силе дивизионе Бельгии.

- Я очень счастлив присоединиться к "Ойпену", но раньше немало времени провел без футбола. Причина: после Казахстана, когда мы закончили чемпионат, я два с половиной месяца тренировался без команды. Из-за этого немного трудно входить в командный ритм. Надеюсь, что неделю-другую - и смогу играть. Делаю все зависящее от себя - много тренируюсь, иногда дважды в день.

- А какая именно твоя первоочередная цель в "Ойпене"?

- Во-первых, как можно быстрее набрать форму и чувствовать себя на 100%. А также, конечно, максимально помочь команде в тех матчах, в которых я получу возможность играть.

- Известно, что контракт с "Ойпеном" ты подписал до конца сезона. Почему на такой короткий срок?

- Я планирую отдать все свои силы и умения "Ойпену" за этот период. А дальше будем принимать решение. Мы совместно с клубом определились относительно именно такого срока. В определенной степени, они со своей стороны также принимают риск, приглашая меня, ведь мне не 24 года, а 34 года, я не играл 2,5 месяца. Но они верят в меня, поэтому я им очень благодарен.

Летом будем смотреть. Если я буду видеть потенциал этой команды, а также то, что футболист Игорь Пластун может помочь им в следующем сезоне, мы пожмем руки и продолжим, - рассказал Пластун.