  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Пластун объяснил, почему перешел в клуб-середняк второго дивизиона Бельгии
В тренде

Пластун объяснил, почему перешел в клуб-середняк второго дивизиона Бельгии

Наши за границей

Игорь Пластун объяснил выбор нового клуба в Европе

Пластун объяснил, почему перешел в клуб-середняк второго дивизиона Бельгии

Фото: as-eupen.be

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины и ряда европейских клубов Игорь Пластун рассказал, почему он выбрал "Эйпен", который выступает во втором по силе дивизионе Бельгии.

- Я очень счастлив присоединиться к "Ойпену", но раньше немало времени провел без футбола. Причина: после Казахстана, когда мы закончили чемпионат, я два с половиной месяца тренировался без команды. Из-за этого немного трудно входить в командный ритм. Надеюсь, что неделю-другую - и смогу играть. Делаю все зависящее от себя - много тренируюсь, иногда дважды в день.

- А какая именно твоя первоочередная цель в "Ойпене"?

- Во-первых, как можно быстрее набрать форму и чувствовать себя на 100%. А также, конечно, максимально помочь команде в тех матчах, в которых я получу возможность играть.

- Известно, что контракт с "Ойпеном" ты подписал до конца сезона. Почему на такой короткий срок?

- Я планирую отдать все свои силы и умения "Ойпену" за этот период. А дальше будем принимать решение. Мы совместно с клубом определились относительно именно такого срока. В определенной степени, они со своей стороны также принимают риск, приглашая меня, ведь мне не 24 года, а 34 года, я не играл 2,5 месяца. Но они верят в меня, поэтому я им очень благодарен.

Летом будем смотреть. Если я буду видеть потенциал этой команды, а также то, что футболист Игорь Пластун может помочь им в следующем сезоне, мы пожмем руки и продолжим, - рассказал Пластун.

По теме
yellow-arrow
Сенькив – о переходе украинцев в Трабзонспор: Они все плюс-минус как беглецы, которые переплывали через Тису
yellow-arrow
Экс-вингер Оболони подписал соглашение с балтийской командой
yellow-arrow
Известны оценки Довбика за матч против Порту в рамках 1/16 финала Лиги Европы
Игорь Пластун Эйпен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости