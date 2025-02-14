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Официально. Экс-вингер Александрии перешел к лидеру чемпионата Косово

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Неожиданный вариант продолжения карьеры

Официально. Экс-вингер Александрии перешел к лидеру чемпионата Косово

Фото: dritafcofficial

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Бывший полузащитник "Александрии" Денис Костышин продолжит карьеру в Косово.

27-летний украинец стал игроком ФК "Дрита", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Переход состоялся на правах свободного агента, так как он недавно покинул "Александрию".

Ранее сообщалось, что вингером интересовались ЛНЗ, "Верес" и "Колос".

В текущем сезоне Костышин провел 9 матчей за "горожан", в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Ранее он также выступал за "Днепр", "Колос" и американский "Эль-Пасо".

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Денис Костышин Дрита (Гнилане)
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Источник:
Drita FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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