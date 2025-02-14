Виктору Коваленко – 29 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол
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Фото: Getty Images
14-го февраля исполняется 29 лет бывшему полузащитнику донецкого "Шахтера" Виктору Коваленко.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой хавбека, пройдя квиз.
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14.02.2025 в 14:57
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