Пластун: С клубами УПЛ этой зимой не было никаких контактов

Бывший защитник сборной Украины и ряда европейских клубов Игорь Пластун, который недавно перешел в клуб второго бельгийского дивизиона "Эйпен", рассказал, о таком, какие еще у него были варианты для продолжения карьеры.

‒ Были ли у тебя еще какие-то варианты этой зимой?

– Много вариантов не было. Были некоторые звонки, но как это часто случается – звонят много, но конкретики нет. Появились некоторые варианты в Казахстане, но я для себя решил, что, если у меня будет возможность продолжить карьеру в другой стране, то уеду.

‒ Почему?

‒ Я получил определенный опыт в Казахстане за прошедший сезон и видел себя в другой лиге, в другой культурной среде. Кроме того, я уже играл в Бельгии с 2018 по 2021 годы, моей семье здесь нравилось, поэтому я очень хотел вернуться. Счастлив, что мне удалось.

‒ Не было ли разговоров с Игорем Йовичевичем относительно твоего вероятного возвращения в болгарский "Лудогорец", который он возглавляет?

‒ Мы всегда на связи с Мистером и поддерживаем друг друга. Но нет, разговоров о моем переходе в "Лудогорец" не вели. Думаю, что мое время как футболиста в "Лудогорце" уже прошло. Там я получил фантастический опыт, который состоял из двух этапов, поэтому "Лудогорец" всегда будет занимать особое место в моем сердце. Возможно, снова выйдем на связь с этим клубом после завершения моей игровой карьеры.

‒ Не звонили ли тебе клубы УПЛ?

– Нет, не имел никаких контактов.