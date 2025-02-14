Пластун: С клубами УПЛ этой зимой не было никаких контактов
Опытный защитник в УПЛ не нужен?
Фото: as-eupen.be
Бывший защитник сборной Украины и ряда европейских клубов Игорь Пластун, который недавно перешел в клуб второго бельгийского дивизиона "Эйпен", рассказал, о таком, какие еще у него были варианты для продолжения карьеры.
‒ Были ли у тебя еще какие-то варианты этой зимой?
– Много вариантов не было. Были некоторые звонки, но как это часто случается – звонят много, но конкретики нет. Появились некоторые варианты в Казахстане, но я для себя решил, что, если у меня будет возможность продолжить карьеру в другой стране, то уеду.
‒ Почему?
‒ Я получил определенный опыт в Казахстане за прошедший сезон и видел себя в другой лиге, в другой культурной среде. Кроме того, я уже играл в Бельгии с 2018 по 2021 годы, моей семье здесь нравилось, поэтому я очень хотел вернуться. Счастлив, что мне удалось.
‒ Не было ли разговоров с Игорем Йовичевичем относительно твоего вероятного возвращения в болгарский "Лудогорец", который он возглавляет?
‒ Мы всегда на связи с Мистером и поддерживаем друг друга. Но нет, разговоров о моем переходе в "Лудогорец" не вели. Думаю, что мое время как футболиста в "Лудогорце" уже прошло. Там я получил фантастический опыт, который состоял из двух этапов, поэтому "Лудогорец" всегда будет занимать особое место в моем сердце. Возможно, снова выйдем на связь с этим клубом после завершения моей игровой карьеры.
‒ Не звонили ли тебе клубы УПЛ?
– Нет, не имел никаких контактов.
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