Жирона открывает тур чемпионата Испании матчем с Хетафе. Известно, сыграет ли Цыганков
Стартовые составы команд
фото из соцсетей
24-й тур чемпионата Испании открывается матчем пятницы, в котором сегодня "
Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе своей команды на сегодняшний поединок.
Отметим, что UA-Футбол проведет
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaGetafe pic.twitter.com/MtlorUUGcm— Girona FC (@GironaFC) February 14, 2025
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