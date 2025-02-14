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Жирона открывает тур чемпионата Испании матчем с Хетафе. Известно, сыграет ли Цыганков

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Стартовые составы команд

Жирона открывает тур чемпионата Испании матчем с Хетафе. Известно, сыграет ли Цыганков

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

24-й тур чемпионата Испании открывается матчем пятницы, в котором сегодня "Жирона" примет "Хетафе".

Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе своей команды на сегодняшний поединок.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Жирона" - "Хетафе".

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