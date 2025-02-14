Официально. Полесье продало 21-летнего защитника в клуб МЛС
И судя по всему, за хорошие деньги
lafc.com
Защитник "
Американский клуб подписал с украинцем контракт до 2028 года.
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По информации СМИ, житомирский клуб получил за этот трансфер 2 миллиона евро.
В текущем сезоне 21-летний Смоляков провел 19 матчей за "Полесье" во всех турнирах и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что "волки" отказали "Вальядолиду" в аренде украинца.
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