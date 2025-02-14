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Официально. Полесье продало 21-летнего защитника в клуб МЛС

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И судя по всему, за хорошие деньги

Официально. Полесье продало 21-летнего защитника в клуб МЛС

lafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Полесья" Артем Смоляков перешел в клуб МЛС Лос-Анджелес". Об этом официально сообщили оба клуба.

Американский клуб подписал с украинцем контракт до 2028 года.

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По информации СМИ, житомирский клуб получил за этот трансфер 2 миллиона евро.

В текущем сезоне 21-летний Смоляков провел 19 матчей за "Полесье" во всех турнирах и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что "волки" отказали "Вальядолиду" в аренде украинца.

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