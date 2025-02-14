Отыграл спарринг за молодежь - Малиновский готов вернуться в основу Дженоа

Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский продолжает восстановление после тяжелой травмы, из-за которой он пропустил почти пять месяцев.

Как сообщает Il Secolo XIX, украинец близок к возвращению на поле.

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14 февраля Руслан провел полный контрольный матч с молодежной командой "Дженоа", который длился 60 минут. Полузащитник смело шел в подкат и своими действиями демонстрировал готовность к официальному возвращению.

Напомним, что Малиновский получил серьезную травму в поединке пятого тура итальянской Серии А, в котором "Дженоа" уступила "Венеции" со счетом 0:2. Случилось это 21 сентября.