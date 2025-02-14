  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Отыграл спарринг за молодежь - Малиновский готов вернуться в основу Дженоа
В тренде

Отыграл спарринг за молодежь - Малиновский готов вернуться в основу Дженоа

Наши за границей
Обновлено

Ждем Руслана на поле

Отыграл спарринг за молодежь - Малиновский готов вернуться в основу Дженоа

Фото: Genoa CFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский продолжает восстановление после тяжелой травмы, из-за которой он пропустил почти пять месяцев.

Читайте такжеОпытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой

Как сообщает Il Secolo XIX, украинец близок к возвращению на поле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

14 февраля Руслан провел полный контрольный матч с молодежной командой "Дженоа", который длился 60 минут. Полузащитник смело шел в подкат и своими действиями демонстрировал готовность к официальному возвращению.

Напомним, что Малиновский получил серьезную травму в поединке пятого тура итальянской Серии А, в котором "Дженоа" уступила "Венеции" со счетом 0:2. Случилось это 21 сентября.

По теме
yellow-arrow
Известны оценки Цыганкова за матч против Хетафе
yellow-arrow
Цыганков отметился ассистом в матче с Хетафе. Но это пока не помогает
yellow-arrow
Официально. Полесье продало 21-летнего защитника в клуб МЛС
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости