Цыганков отметился ассистом в матче с Хетафе. Но это пока не помогает
Ассист украинца, но Жирона пока проигрывает
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
24-й тур чемпионата Испании открывался матчем пятницы, в котором сегодня "Жирона" принимает "Хетафе".
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды на сегодняшний поединок и смог сделать результативное действие.
"Жирона" после первого тайма проигрывала 0:1, но на 54-й Цыганков выдал ассист на Эрреру, который сравнял счет. 1:1.
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Впрочем, "Хетафе" на 56-й снова забил - 1:2!
Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Жирона" - "Хетафе".
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