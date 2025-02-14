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Цыганков отметился ассистом в матче с Хетафе. Но это пока не помогает

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Ассист украинца, но Жирона пока проигрывает

Цыганков отметился ассистом в матче с Хетафе. Но это пока не помогает

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

24-й тур чемпионата Испании открывался матчем пятницы, в котором сегодня "Жирона" принимает "Хетафе".

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды на сегодняшний поединок и смог сделать результативное действие.

"Жирона" после первого тайма проигрывала 0:1, но на 54-й Цыганков выдал ассист на Эрреру, который сравнял счет. 1:1.

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Впрочем, "Хетафе" на 56-й снова забил - 1:2!

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Жирона" - "Хетафе".

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