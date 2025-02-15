Может быть серьезная травма. Операторы показали, как Цыганков покидал поле

"Жирона" уступила "Хетафе" в 25 туре Ла Лиги (1:2). Украинский полузащитник отдал ассист и был одним из лучших футболистов встречи.

Читайте также Цыганков отметился ассистом в матче с Хетафе. Но это пока не помогает

Экс-игрока "Динамо" заменили в компенсированное время. Операторы показали, как он держится за бедро. Напомним, что до матчей сборной Украины против Бельгии в Лиге Наций осталось 5 недель.

Виктор провел 13-й поединок в чемпионате Испании 2024/25. За последние 8 месяцев украинец трижды находился в лазарете и в совокупности провел вне игры 5 месяцев.