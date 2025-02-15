Может быть серьезная травма. Операторы показали, как Цыганков покидал поле
Виктор буквально месяц назад восстановился после повреждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" уступила "Хетафе" в 25 туре Ла Лиги (1:2). Украинский полузащитник отдал ассист и был одним из лучших футболистов встречи.
Экс-игрока "Динамо" заменили в компенсированное время. Операторы показали, как он держится за бедро. Напомним, что до матчей сборной Украины против Бельгии в Лиге Наций осталось 5 недель.
Виктор провел 13-й поединок в чемпионате Испании 2024/25. За последние 8 месяцев украинец трижды находился в лазарете и в совокупности провел вне игры 5 месяцев.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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