"Хочу помочь команде, я счастлив". Коваленко дал комментарий после возвращения в Эмполи
Комплексное интервью украинца
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Украинский полузащитник Виктор Коваленко поделился своими эмоциями после
"Чувствую себя хорошо физически, рад вернуться. Хочу помочь команде, я счастлив.
О первых днях работы: "Мы работали как всегда. Надеемся победить в Удине. Лично я надеюсь, что тренер сможет дать мне несколько минут.
О последних нескольких месяцах в статусе свободного агента: "Я много тренировался в эти месяцы, я знаю о своих мышечных проблемах и я много работал над этим. Я готов к работе в команде.
О целях на сезон: "Победы команды и борьба за выживание "Эмполи" - самая важная цель.
О своей роли: "Мистер Роберто Д′Аверса знает, где я могу играть, как я могу это делать. Я уже пробовал различные схемы в других командах.
Об адаптации: "Я познакомился с командой, я не знал новых игроков, но все они хорошие ребята, и это главное.
О будущем: "Посмотрим, больше ничего не могу сказать. Посмотрим", - добавил Коваленко.
Впервые Коваленко присоединился к "Эмполи" летом 2023 года на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона, однако тосканцы решили не использовать опцию и позволили Виктору вернуться в "Аталанту".
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