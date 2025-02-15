"Хочу помочь команде, я счастлив". Коваленко дал комментарий после возвращения в Эмполи

Украинский полузащитник Виктор Коваленко поделился своими эмоциями после возвращения в "Эмполи".

"Чувствую себя хорошо физически, рад вернуться. Хочу помочь команде, я счастлив.

О первых днях работы: "Мы работали как всегда. Надеемся победить в Удине. Лично я надеюсь, что тренер сможет дать мне несколько минут.

О последних нескольких месяцах в статусе свободного агента: "Я много тренировался в эти месяцы, я знаю о своих мышечных проблемах и я много работал над этим. Я готов к работе в команде.

О целях на сезон: "Победы команды и борьба за выживание "Эмполи" - самая важная цель.

О своей роли: "Мистер Роберто Д′Аверса знает, где я могу играть, как я могу это делать. Я уже пробовал различные схемы в других командах.

Об адаптации: "Я познакомился с командой, я не знал новых игроков, но все они хорошие ребята, и это главное.

О будущем: "Посмотрим, больше ничего не могу сказать. Посмотрим", - добавил Коваленко.