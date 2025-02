Арсенал сыграет с одним из аутсайдеров АПЛ. Есть ли в старте Зинченко?

Сегодня, 15 февраля, "Арсенал" проведет выездной поединок в рамках 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера".

Команды уже огласили свои стартовые составы. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на эту игру.

Начало матча - в 14:30 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи .



На данный момент "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" - 18-е.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Nwaneri returns to the XI

⚡️ Sterling on the wing

???? Trossard up top



Let's do this, Gunners ????