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Арсенал сыграет с одним из аутсайдеров АПЛ. Есть ли в старте Зинченко?

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Совсем утратил доверие

Арсенал сыграет с одним из аутсайдеров АПЛ. Есть ли в старте Зинченко?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 февраля, "Арсенал" проведет выездной поединок в рамках 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера".

Команды уже огласили свои стартовые составы. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на эту игру.

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Начало матча - в 14:30 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

На данный момент "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" - 18-е.

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