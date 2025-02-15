Арсенал сыграет с одним из аутсайдеров АПЛ. Есть ли в старте Зинченко?
Совсем утратил доверие
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 февраля, "Арсенал" проведет выездной поединок в рамках 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера".
Команды уже огласили свои стартовые составы. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе на эту игру.
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Начало матча - в 14:30 по киевскому времени. UA-Футбол проведет
На данный момент "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" - 18-е.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 15, 2025
???? Nwaneri returns to the XI
⚡️ Sterling on the wing
???? Trossard up top
Let's do this, Gunners ????
Your starters on Filbert Way ????#LEIARS pic.twitter.com/Fe6I8ab7Fx— Leicester City (@LCFC) February 15, 2025
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