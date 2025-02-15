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Хайдук показал стартовые составы. Выйдет Русин с первых минут?

Наши за границей

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Хайдук показал стартовые составы. Выйдет Русин с первых минут?

Фото: Хайдук

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Хорватский "Хайдук" проведёт матч с "Истрой 1946" в национальном чемпионате.

Украинский нападающий Назарий Русин остался на скамейке запасных.

Напомним, что Назарий Русин играет за "Хайдук Сплит" на правах аренды из "Сандерленда". Он провёл 2 матча за хорватский клуб, в котором отдал одну голевую передачу. В матче против "Локомотивы" он вышел со старта на 45 минут. В поединке против "Вараждина" он вышел на второй тайм.

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До матча "Хайдук Сплит" лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Истра 1961" расположилась на восьмом месте.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Hajduk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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