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Борнмут и Брентфорд объявили стартовые составы. Есть ли в основе украинцы?

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Команды готовятся к матчам 25-го тура

Борнмут и Брентфорд объявили стартовые составы. Есть ли в основе украинцы?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня "вишни" сыграют на выезде против "Саутгемптона", а "пчелы" встретятся с "Вест Хэмом" в гостевом поединке. Томас Франк и Андони Ираола решили, какие футболисты выйдут на поле с первых минут.

Илья Забарный получил своё железное место в основе. В активе экс-защитника "Динамо" 24 игры в Премьер-лиге 2024/25.

Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных. В текущем первенстве он появлялся в 18 матчах АПЛ. Обе встречи стартуют в 17:00.

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Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth, Brentford FC
Опубликовал: Александр Симченко
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