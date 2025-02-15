Борнмут и Брентфорд объявили стартовые составы. Есть ли в основе украинцы?

Сегодня "вишни" сыграют на выезде против "Саутгемптона", а "пчелы" встретятся с "Вест Хэмом" в гостевом поединке. Томас Франк и Андони Ираола решили, какие футболисты выйдут на поле с первых минут.

Our team for #SOUBOU welcoming back two familiar faces ???? pic.twitter.com/Ca3G4yAGFx — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 15, 2025

Илья Забарный получил своё железное место в основе. В активе экс-защитника "Динамо" 24 игры в Премьер-лиге 2024/25.

Your Bees to face West Ham ???? pic.twitter.com/wsU1oEL4ED — Brentford FC (@BrentfordFC) February 15, 2025

Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных. В текущем первенстве он появлялся в 18 матчах АПЛ. Обе встречи стартуют в 17:00.