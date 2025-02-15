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Реал объявил состав на матч Ла Лиги. Будет ли играть Лунин?

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Реал объявил состав на матч Ла Лиги. Будет ли играть Лунин?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч 24-го тура Ла Лиги против "Осасуны". В старте - Тибо Куртуа.

Напомним, последний раз Лунин играл 10 дней назад, когда мадридцы встречались с "Леганесом" в Кубке Испании (3:2).

Поединок Примеры "Осасуна" - "Реал" состоится в Памплоне. Начало встречи запланировано на 17:15 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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