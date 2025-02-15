Реал объявил состав на матч Ла Лиги. Будет ли играть Лунин?

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч 24-го тура Ла Лиги против "Осасуны". В старте - Тибо Куртуа.

Напомним, последний раз Лунин играл 10 дней назад, когда мадридцы встречались с "Леганесом" в Кубке Испании (3:2).

Поединок Примеры "Осасуна" - "Реал" состоится в Памплоне. Начало встречи запланировано на 17:15 по киевскому времени.