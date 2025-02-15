Трабзонспор будет противостоять Бешикташу. Известно, будут ли играть украинцы

Украинские футболисты примут участие в матче "Трабзонспора" против "Бешикташа". Это игра 24-го тура Суперлиги Турции.

Защитник Арсений Батагов и нападающий Даниил Сикан попали в стартовый состав "Трабзонспора". Полузащитник Александр Зубков начнет со скамейки запасных.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Встреча состоится в Стамбуле.