  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трабзонспор будет противостоять Бешикташу. Известно, будут ли играть украинцы
В тренде

Трабзонспор будет противостоять Бешикташу. Известно, будут ли играть украинцы

Наши за границей

Есть на кого посмотреть

Трабзонспор будет противостоять Бешикташу. Известно, будут ли играть украинцы

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Украинские футболисты примут участие в матче "Трабзонспора" против "Бешикташа". Это игра 24-го тура Суперлиги Турции.

Защитник Арсений Батагов и нападающий Даниил Сикан попали в стартовый состав "Трабзонспора". Полузащитник Александр Зубков начнет со скамейки запасных.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Встреча состоится в Стамбуле.

По теме
yellow-arrow
Эвертон обнародовал стартовый состав на матч АПЛ. Известна судьба Миколенко
yellow-arrow
Мадрид стремится увеличить отрыв. Осасуна - Реал. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Реал объявил состав на матч Ла Лиги. Будет ли играть Лунин?
Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости