Трабзонспор будет противостоять Бешикташу. Известно, будут ли играть украинцы
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Фото: Trabzonspor
Украинские футболисты примут участие в матче "Трабзонспора" против "Бешикташа". Это игра 24-го тура Суперлиги Турции.
Защитник Арсений Батагов и нападающий Даниил Сикан попали в стартовый состав "Трабзонспора". Полузащитник Александр Зубков начнет со скамейки запасных.
???? Beşiktaş maçı ilk 11’imiz#BJKvTS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/zF2SerV0jR— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 15, 2025
Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Встреча состоится в Стамбуле.
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Источник:Trabzonspor
Опубликовал: Виктор Иванчук
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