Эвертон обнародовал стартовый состав на матч АПЛ. Известно, выйдет ли с первых минут Миколенко
Важная игра для "ирисок"
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вошел в стартовый состав команды на матч 26-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".
Это будет 25-й матч защитника за английский клуб в этом сезоне.
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Today's Toffees to face @CPFC! ✊#CRYEVE pic.twitter.com/ek8xfaasve— Everton (@Everton) February 15, 2025
Поединок "Кристал Пэлас" - "Эвертон" начнется в 19:30 по киевскому времени. Хозяева сейчас занимают 12-е место в таблице (30 очков), а гости - 15-е (27 очков).
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Источник:Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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