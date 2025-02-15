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Эвертон обнародовал стартовый состав на матч АПЛ. Известно, выйдет ли с первых минут Миколенко

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Важная игра для "ирисок"

Эвертон обнародовал стартовый состав на матч АПЛ. Известно, выйдет ли с первых минут Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вошел в стартовый состав команды на матч 26-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Это будет 25-й матч защитника за английский клуб в этом сезоне.

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Поединок "Кристал Пэлас" - "Эвертон" начнется в 19:30 по киевскому времени. Хозяева сейчас занимают 12-е место в таблице (30 очков), а гости - 15-е (27 очков).

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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