Поединок с одним из преследователей. Сыграет ли Трубин в старте Бенфики?

"Бенфика" объявила основной состав на матч 22-го тура чемпионата Португалии против "Санта-Клары".

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин появится на поле с первых минут.



Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице португальской Суперлиги "Бенфика" находится на второй строчке, "Санта-Клара" - на пятой. Расстояние между командами составляет девять очков.