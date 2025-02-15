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Поединок с одним из преследователей. Сыграет ли Трубин в старте Бенфики?

Наши за границей
Обновлено

Без сюрпризов

Поединок с одним из преследователей. Сыграет ли Трубин в старте Бенфики?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" объявила основной состав на матч 22-го тура чемпионата Португалии против "Санта-Клары".

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин появится на поле с первых минут.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице португальской Суперлиги "Бенфика" находится на второй строчке, "Санта-Клара" - на пятой. Расстояние между командами составляет девять очков.

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Бенфика (Лиссабон) чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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