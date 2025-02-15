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Статистические порталы определились с оценками для Забарного и Ярмолюка за матчи АПЛ

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Ребята одержали победы

Статистические порталы определились с оценками для Забарного и Ярмолюка за матчи АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отыграл полный матч против "Саутгемптона" (3:1) в рамках 25-го тура АПЛ. За это выступление защитник получил средние оценки от статистических порталов: 6,9 от WhoScored и 7,1 от Sofascore.

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Илья отдал 93% точных пасов, совершил 7 отборов, заблокировал удар, совершил 3 перехвата, выиграл 1 единоборство из 4-х, отдал 2 точных лонгбола.

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Его соотечественник Егор Ярмолюк принял участие в матче "Брентфорда" против "Вест Хэма" (1:0). Полузащитник вышел на замену на 75-й минуте. За эту игру Ярмолюк получил от аналитических ресурсов такие баллы: 6,3 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

Егор отдал 10 точных пасов из 10-ти, выиграл 2 единоборства из 5-ти.

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Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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