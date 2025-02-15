Вывел соперника вперед. Батагов отличился автоголом в матче с Бешикташем
Досадный эпизод
Фото: facebook.com/Trabzonspor
Арсений Батагов забил автогол в поединке 24-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа".
Украинский защитник "Трабзонспора" срезал мяч в собственные ворота после прострела с правого фланга.
Таким образом, "Бешикташ" вышел вперед в матче - 2:1.
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Также в составе "Трабзонспора" играют другие украинцы - Даниил Сикан и Александр Зубков (вышел на замену).
65' A. Batagov (K.K) ⚽— Doksan Artı Gol (@doksanartigol) February 15, 2025
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor pic.twitter.com/lplDxgVpws
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