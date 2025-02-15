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Вывел соперника вперед. Батагов отличился автоголом в матче с Бешикташем

Наши за границей
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Досадный эпизод

Вывел соперника вперед. Батагов отличился автоголом в матче с Бешикташем

Фото: facebook.com/Trabzonspor

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Арсений Батагов забил автогол в поединке 24-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа".

Украинский защитник "Трабзонспора" срезал мяч в собственные ворота после прострела с правого фланга.

Таким образом, "Бешикташ" вышел вперед в матче - 2:1.

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Также в составе "Трабзонспора" играют другие украинцы - Даниил Сикан и Александр Зубков (вышел на замену).

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Бешикташ (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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