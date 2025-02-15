Таловеров и Русин сыграли матчи в Англии и Хорватии. Известны их оценки
Не все так радужно
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Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров отыграл полный матч против "Блэкберна" (0:2) в 33-м туре Чемпионшипа. Отметился желтой карточкой.
За свое выступление Максим получил от статистического портала Sofascore 6,7 баллов. Это посредственная оценка в поединке.
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин также сегодня получил игровое время. Он вышел на замену в матче против "Истры 1961" (1:1) в рамках 22-го тура ХФЛ.
Назарий появился на поле на 71-й минуте. За это время он получил от Sofascore оценку в 6,4 баллов - это самый низкий показатель среди футболистов "Хайдука".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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