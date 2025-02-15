Автогол Батагова принес победу сопернику. Как отыграли украинцы в матче Суперлиги Турции
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instagram.com/trabzonspor
Украинские игроки "Трабзонспора" приняли участие в матче против "Бешикташа" (1:2) в рамках 24-го тура Суперлиги Турции.
Защитник Арсений Батагов отыграл полный матч и отметился автоголом. Он стал победным для соперника. Из-за этого Арсений получил самую низкую оценку в матче от Sofascore - 6,2.
Полузащитник Александр Зубков вышел на замену на 66-й минуте. Особо чем-то запомниться не получилось. Его оценка - 6,4.
Нападающий Даниил Сикан отыграл 87 минут. Он также не сумел проявиться на все 100%. Sofascore оценили выступление Даниила в 6,3 баллов.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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