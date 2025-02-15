Миколенко получил невысокие оценки за матч против Кристал Пэлас

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл полный матч против "Кристал Пэлас" (2:1) в 25-м туре АПЛ.

Виталий отдал 61% точных передач, выполнил 3 удачных лонгбола из 6-ти, заработал фол, выиграл 3 единоборства из 4-х, 1 раз навесил в штрафную и 4 раза выбил мяч.

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Статистические порталы оценили выступление Миколенко в невысокие баллы - 6,3 от WhoScored и 6,6 от Sofascore. По рейтингу первых, это одни из самых низких оценок в матче.