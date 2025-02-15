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Трубин vs Санта-Клара: десятый сухой матч в чемпионате и одна из самых высоких оценок

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От бдительности Анатолия зависело, удержат ли красные преимущество

Трубин vs Санта-Клара: десятый сухой матч в чемпионате и одна из самых высоких оценок

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 22-м туре португальской Примейры "орлы" посетили гости "Санта-Клары". Фаворит оказался сильнее. Судьбу встречи решил единственный гол "славных" на 55-й минуте в исполнении Брумы. Также на концовку поединка повлияло удаление у хозяев – на 76-й Сидней Лима досрочно покинул поле через вторую желтую карточку.

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Анатолий Трубин вышел в старте. Для украинца это был 23-й матч в текущем первенстве. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия вратаря на 7,6 и 7,3 балла. Это один из самых высоких показателей в команде.

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Голкипер совершил 3 сейва, 23 касания, 50% точных пасов (6/12), 2 длинные точные передачи, а в двух эпизодах Анатолий выносил мяч.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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