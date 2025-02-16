Кирилл Круторогов – о Коваленко: Считаю его, в определенной степени, заложником обстоятельств

Известный журналист и комментатор Кирилл Круторогов рассказал о том, ждет ли успеха Виктора Коваленко в чемпионате Италии.

Считаю его, в определенной степени, заложником обстоятельств. Сначала не отпускал "Шахтер", ведь справедливо хотел получить за него приличные деньги. Когда он пошел на принцип и отказался подписывать контракт, предложение поступило только от "Аталанты", он уехал в Бергамо.

Такова футбольная жизнь. В "Шахтере" Виктор был лидером, в Европе пока не сумел зарекомендовать себя. Говорю - пока, ведь надеюсь, что ему все еще удастся это исправить.

Как случилось, что Коваленко - некогда ведущий игрок "Шахтера", игравший вместе с бразильцами в полузащите команды в еврокубках, — столько времени находился без команды?

Что собой представляет "Эмполи", с которым Виктор подписал контракт?

Сейчас команда идет на последней спасительной позиции за сохранение прописки в Серии А. Преимущество лишь на одно очко, риск вылететь чрезвычайно высок, поэтому и цена ошибки очень высока. Особенно плохо дела у них складываются с начала ноября, за это время лишь одна победа в 13 матчах и целых восемь поражений.

Могу предполагать, что просто сейчас существует серьезная вероятность отставки главного тренера Роберто Д'Аверсы. С другой стороны, здесь интересный календарь - ближайшие пять матчей они будут играть против команд, находящихся ощутимо выше в турнирной таблице, включая "Дженоа" Малиновского и "Рому" Довбика. И лишь затем будет лобовая встреча с "Комо", идущим на соседней позиции над ними. А в заключительных шести турах "Эмполи" предстоит три игры с командами из зоны вылета и находящейся рядом "Вероной". Так что эти игры будут финалами, а до них важно выступить примерно не хуже конкурентов.

Каковы шансы Коваленко на игровое время в "Эмполи"?

Учитывая схему Д'Аверсы и подбор исполнителей, как по мне, Виктор точно должен получить шанс и игровую практику. Но чтобы до этого дошло, он должен находиться в действительно хорошей форме. Чтобы иметь место в основе стабильно, эта форма должна быть постоянной, и я хочу надеяться, что этот фактор не помешает Коваленко. Тогда он будет иметь шанс регулярно играть в Серии А и, я надеюсь, поможет команде остаться в итальянской элите и классно заявит о себе.

Хотя риск вылететь вряд ли делает "Эмполи" и Д'Аверсу достаточно раскованными. Это может сказаться и на доверии новичку. Однако сейчас вроде бы ротация у тренера присутствует, по крайней мере, в центре поля.