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Эюпспор сыграет календарный матч чемпионата Турции. Попал ли Степаненко в старт?

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В соперниках – представитель зоны вылета

Эюпспор сыграет календарный матч чемпионата Турции. Попал ли Степаненко в старт?

Фото: x.com/eyupsporkulubu

UA-Футбол
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В рамках 24 тура чемпионата Турции "Эюпспор" дома сыграет с "Кайсериспором". Украинский полузащитник Тарас Степаненко начнет матч в запасе хозяев.

Он впервые попал в заявку своей команды на поединок местной Суперлиги. Ранее Степаненко сыграл 74 минуты в рамках Кубка Турции, из которого "Эюпспор" вылетел. Против "Трабзонспора" в прошлый понедельник он был вне заявки.

Перед этой встречей "Эюпспор" находится на четвертом месте в чемпионате. “Кайсериспор” идет на 17 позиции – в зоне вылета.

Старт поединка запланирован в 15.00.

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