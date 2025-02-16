Эюпспор сыграет календарный матч чемпионата Турции. Попал ли Степаненко в старт?
В соперниках – представитель зоны вылета
Фото: x.com/eyupsporkulubu
В рамках 24 тура чемпионата Турции "Эюпспор" дома сыграет с "Кайсериспором". Украинский полузащитник Тарас Степаненко начнет матч в запасе хозяев.
Bellona Kayserispor karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#EYPvKYS pic.twitter.com/jwMNr5fEJz— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 16, 2025
Он впервые попал в заявку своей команды на поединок местной Суперлиги. Ранее Степаненко сыграл 74 минуты в рамках Кубка Турции, из которого "Эюпспор" вылетел. Против "Трабзонспора" в прошлый понедельник он был вне заявки.
Перед этой встречей "Эюпспор" находится на четвертом месте в чемпионате. “Кайсериспор” идет на 17 позиции – в зоне вылета.
Старт поединка запланирован в 15.00.
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