Бывший капитан донецкого Шахтера рассказал, почему решил покинуть УПЛ
Трогательная причина
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Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, перебравшийся в "Эюпспор", объяснил, почему решил покинуть украинскую команду.
"Последние полгода я мало играл. Я начал заниматься футболом, потому что любил эту игру и все, что с ней связано – например, ощущение когда приезжаешь на стадион.
Команда базируется в Стамбуле, откуда есть прямые рейсы в мою семью. С начала войны моя семья переехала из Украины в Бухарест - в этом помог бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу, — а затем в Малагу. Моей жене тяжело самой с детьми. Она нуждается в поддержке, и я хочу ее обеспечить", – сказал Степаненко.
Напомним, что в рамках 24-го тура чемпионата Турции "Эюпспор" дома сыграет с "Кайсериспором". Украинский полузащитник Тарас Степаненко начнет матч в запасе хозяев.
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