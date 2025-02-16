Бывший капитан донецкого Шахтера рассказал, почему решил покинуть УПЛ

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, перебравшийся в "Эюпспор", объяснил, почему решил покинуть украинскую команду.

"Последние полгода я мало играл. Я начал заниматься футболом, потому что любил эту игру и все, что с ней связано – например, ощущение когда приезжаешь на стадион.

Команда базируется в Стамбуле, откуда есть прямые рейсы в мою семью. С начала войны моя семья переехала из Украины в Бухарест - в этом помог бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу, — а затем в Малагу. Моей жене тяжело самой с детьми. Она нуждается в поддержке, и я хочу ее обеспечить", – сказал Степаненко.