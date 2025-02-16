Коваленко впервые за 9 месяцев попал в заявку на футбольный матч
Выйдет сегодня?
Фото: Емполі
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко попал в заявку команды на матч 25-го тура Серии А против "Удинезе". Он остался в запасе.
Стоит отметить, что последний раз Виктор попадал в заявку на игру в конце мая прошлого года, когда выступал за "Эмполи" на правах аренды.
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Напомним, недавно Коваленко вернулся в "Эмполи" на правах свободного агента. Первую часть сезона был без клуба.
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Источник:Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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