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Коваленко впервые за 9 месяцев попал в заявку на футбольный матч

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Коваленко впервые за 9 месяцев попал в заявку на футбольный матч

Фото: Емполі

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Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко попал в заявку команды на матч 25-го тура Серии А против "Удинезе". Он остался в запасе.

Стоит отметить, что последний раз Виктор попадал в заявку на игру в конце мая прошлого года, когда выступал за "Эмполи" на правах аренды.

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Напомним, недавно Коваленко вернулся в "Эмполи" на правах свободного агента. Первую часть сезона был без клуба.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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