Коваленко впервые за 9 месяцев попал в заявку на футбольный матч

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко попал в заявку команды на матч 25-го тура Серии А против "Удинезе". Он остался в запасе.

Стоит отметить, что последний раз Виктор попадал в заявку на игру в конце мая прошлого года, когда выступал за "Эмполи" на правах аренды.

Напомним, недавно Коваленко вернулся в "Эмполи" на правах свободного агента. Первую часть сезона был без клуба.