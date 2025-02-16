Олимпиакос будет играть матч чемпионата. Увидим ли мы Яремчука?
Команда борется за первенство
фото из свободных источников
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук традиционно оказался в запасе на матч команды. Сегодня коллектив из Пирея гостит у "Пансерраикоса" в рамках 21-го тура Суперлиги Греции.
"Олимпиакос" сейчас на 2-м месте в таблице. В случае положительного результата, команда Яремчука может выйти в лидеры чемпионата.
Поединок "Пансерраикос" - "Олимпиакос" начнется в 17:00 по киевскому времени.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Шовковский наигрывает основу? Динамо объявило стартовый состав на матч против РФШ
- Победы Забарного, Ярмолюка и Миколенко в АПЛ, автогол Батагова принес поражение Сикану и Зубкову, нули Баварии и Байера. Главные новости за 15 февраля
- Супер-Трубин. Украинец во второй раз обломал россиянина из Монако. ВИДЕО
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Ираола создал монстра. Борнмут отметился клубным рекордом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000