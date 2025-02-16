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Олимпиакос будет играть матч чемпионата. Увидим ли мы Яремчука?

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Команда борется за первенство

Олимпиакос будет играть матч чемпионата. Увидим ли мы Яремчука?

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук традиционно оказался в запасе на матч команды. Сегодня коллектив из Пирея гостит у "Пансерраикоса" в рамках 21-го тура Суперлиги Греции.

"Олимпиакос" сейчас на 2-м месте в таблице. В случае положительного результата, команда Яремчука может выйти в лидеры чемпионата.

Поединок "Пансерраикос" - "Олимпиакос" начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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