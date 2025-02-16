Олимпиакос будет играть матч чемпионата. Увидим ли мы Яремчука?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук традиционно оказался в запасе на матч команды. Сегодня коллектив из Пирея гостит у "Пансерраикоса" в рамках 21-го тура Суперлиги Греции.

"Олимпиакос" сейчас на 2-м месте в таблице. В случае положительного результата, команда Яремчука может выйти в лидеры чемпионата.

Поединок "Пансерраикос" - "Олимпиакос" начнется в 17:00 по киевскому времени.