Коваленко сыграл впервые за почти 10 месяцев. Как для него прошел этот матч

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко принял участие в матче 25-го тура Серии А против "Удинезе" (0:3). Игрок вышел на замену на 85-й минуте.

Отметим, что последний раз Коваленко играл почти 10 месяцев назад. В конце апреля прошлого года он принял участие в матче "Эмполи" против "Аталанты" (0:2).

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В сегодняшней игре Виктор лишь 4 раза коснулся мяча: отдал 2 точных паса из 4-х. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили Виктору одни из самых низких оценок в поединке - 5,9 и 6,4 баллов соответственно.