Удинезе - Рома. Известно, увидим ли в старте римлян Довбика

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура Серии А против "Пармы". Он останется на скамейке запасных.

В этом сезоне Артем отыграл за римлян во всех турнирах 33 матча, забил 13 голов и отдал 2 ассиста.

Поединок "Парма" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени. Хозяева сейчас занимают 18-е место в таблице, гости - 9-е.