Удинезе - Рома. Известно, увидим ли в старте римлян Довбика
Неожиданно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура Серии А против "Пармы". Он останется на скамейке запасных.
В этом сезоне Артем отыграл за римлян во всех турнирах 33 матча, забил 13 голов и отдал 2 ассиста.
???? | Our starting XI for #ParmaRoma! ????#ASRoma pic.twitter.com/ea4AJMRJ1y— AS Roma English (@ASRomaEN) February 16, 2025
Поединок "Парма" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени. Хозяева сейчас занимают 18-е место в таблице, гости - 9-е.
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Источник:Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
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